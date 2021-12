Lavína vo Veľkej Fatre má druhú obeť

Liptovské Revúce 14. decembra (TASR) – Lavína, ktorá spadla v pondelok (13. 12.) vo Veľkej Fatre nad obcou Liptovské Revúce, má druhú obeť. Telo nebohého skialpinistu našli v utorok horskí záchranári. Potvrdili to na svojej webovej stránke. Prvého zasypaného muža vyhrabali spod snehu ešte v pondelok, no rovnako už bez známok života.Na mieste zasahovalo 32 profesionálnych horských záchranárov so siedmimi psami z oblastných stredísk Veľká Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry a zo strediska lavínovej prevencie. Ako informovali, telesné pozostatky vykopali z hĺbky približne 1,5 metra. V súčinnosti s letkou ministerstva vnútra ich transportovali na Donovaly, kde ich odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a pohrebnej službe.Lavína spadla v oblasti Suchej doliny, medzi vrchmi Ostredok a Krížna. Svedkovia nehody začali pátrať po dvoch osobách v lavíništi, no ani jeden z mužov nemal lavínový vyhľadávací prístroj, čo znemožňovalo ich rýchlu lokalizáciu. Ministerstvo vnútra v utorok odporučilo turistom a skialpinistom sledovať informácie o lavínovom nebezpečenstve v slovenských horách, ktoré každý deň aktualizuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Návštevníci hôr by podľa rezortu vnútra nemali zabudnúť ani na lavínovú výbavu.