HORY SI VYŽIADALI ŽIVOT: Vo Veľkej Fatre zasypala turistov lavína

Liptovské Revúce 13. decembra (TASR) – Lavína vo Veľkej Fatre si v pondelok vyžiadala najmenej jednu obeť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková s tým, že na mieste udalosti zasahovali dva vrtuľníky.



Lavína spadla v oblasti Suchej doliny, medzi vrchmi Ostredok a Krížna. Leteckí záchranári na miesto postupne vyviezli 13 horských záchranárov a päť psov, ktorí hľadali dvoch mužov. Do terénu vysadili aj lekára leteckých záchranárov. "Po viac ako dvoch hodinách sa podarilo prvého zasypaného muža vo veku 46 rokov spod lavíny vyhrabať. Žiaľ, nejavil už žiadne známky života a lekár na mieste konštatoval úmrtie," priblížila hovorkyňa.



Druhého zo zasypaných mužov sa zatiaľ nepodarilo vypátrať. Záchrannú akciu po zotmení prerušili z dôvodu rizika pádu ďalších lavín a možného ohrozenia zasahujúcich záchranárov. "V pátraní budeme pokračovať v utorok (14. 12.) ráno v súčinnosti s Letkou Ministerstva vnútra SR," uviedli horskí záchranári na sociálnej sieti.



Podľa ďalších zverejnených informácií išlo o dvojicu skialpinistov. Masa snehu ich mala úplne zasypať. Svedkovia nehody začali pátrať v lavíništi, no ani jeden zo zasiahnutých nemal lavínový vyhľadávací prístroj, čo znemožňovalo ich rýchlu lokalizáciu.



V teréne zasahovali posádky leteckých záchranárov z Banskej Bystrice a Žiliny, horskí záchranári i psovodi z Donovalov, Martina a z Jasnej. Súčinní boli aj poľskí horskí záchranári TOPR, ktorí vrtuľníkom zo Zakopaného dopravili na miesto nehody zariadenie na lokalizáciu telefónnych prístrojov spolu s dvoma záchranármi.