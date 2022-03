Lavínová hrozba na horách popoludní stúpne na druhý stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 26. marca (TASR) – Na horách platí v sobotu doobeda malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Poobede vplyvom oteplenia stúpne na druhý stupeň, čo je mierna hrozba. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Pretrvávajúce oteplenie spôsobilo zníženie stability snehovej pokrývky na svahoch všetkých orientácií. Uvoľnenie lavíny je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch," upozornil Sedlák.



Ako dodal, na južných a juhozápadných slnečne orientovaných svahoch sa môžu vyskytnúť spontánne lavíny menších rozmerov z mokrého snehu. Na svahoch s hladkým povrchom všetkých orientácií sú možné kĺzavé lavíny. "Na tienistých svahoch najvyšších polôh je ešte sneh nedostatočne zviazaný so starou podkladovou tvrdou vrstvou. Tu sú nebezpečné lokálne nafúkané vankúše v strmých žľaboch," priblížil.



Sobotňajšie počasie v slovenských horách ovplyvňuje studený front. Počas dňa bude polooblačné počasie, poobede slabé zrážky. Teploty v najvyšších polohách majú dosiahnuť od mínus troch do nula stupňov Celzia. Prevládať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 12 metrov za sekundu.