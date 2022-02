Lavínová hrozba popoludní stúpne, na horách fúka silný vietor

Liptovský Hrádok 17. februára (TASR) – Lavínová hrozba vo vyšších polohách Tatier popoludní stúpne na tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, čo predstavuje zvýšené riziko. Je to dôsledok silného vetra a sneženia. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Hlavným problémom vyšších polôh je nový vetrom previaty sneh hlavne na záveterných orientáciách, uložený vo forme snehových vankúšov. Tu je možné uvoľnenie lavíny pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," upozornil Sedlák.



V nižších polohách spôsobuje dážď spojený s oteplením premočenie snehovej pokrývky. Na strmých svahoch sa môžu uvoľniť samovoľné lavíny alebo splazy z mokrého snehu, dodal Sedlák.



Horskí záchranári vo štvrtok očakávajú na horách oblačné počasie, od 1500 metrov nad morom sneženie, v nižších polohách dážď so snehom. Počas dňa bude vietor dosahovať v najvyšších polohách silu orkánu, v stredných polohách to bude víchrica prevažne západných smerov.