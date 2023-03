POZOR: Lavínová hrozba stúpne vo Vysokých, Západných i Nízkych Tatrách

Liptovský Hrádok 11. marca (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. Vo Veľkej a Malej Fatre je nebezpečenstvo lavín mierne. Situácia sa bude počas dňa zhoršovať, Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje na mohutnú víchricu. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie HZS.



Hlavným lavínovým problémom bude vetrom previaty sneh. Nebezpečné budú najmä severné, severovýchodné a východné orientácie. Veľké množstvo snehu bude transportované najmä na záveterné strany hrebeňov, do miest pod sedlami, skalnými stenami a úzkych žľabov nad 30 stupňov. "Tu sa vytvorili krehké a tvrdé dosky rôznej veľkosti a tvrdosti, ktorých stabilita sa ťažko posudzuje. Ich uvoľnenie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Očakávajú sa malé a stredné spontánne lavíny. Lavínová situácia sa v priebehu dňa so silnejúcim vetrom a snežením bude zhoršovať," upozornil Beťko.



Teplota na horách sa bude pohybovať od mínus šiestich až do mínus 13 stupňov Celzia. HZS upozorňuje na veľmi silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu (m/s), teda 135 až 160 kilometrov za hodinu, alebo priemernú rýchlosť 25 až 29 m/s, teda 90 až 105 km/h, pôjde tak o silnú až mohutnú víchricu.



Premočená snehová pokrývka z predošlých dní vplyvom výrazného ochladenia zamrzne a mierne sa stabilizuje. Vo vyšších polohách bude vplyvom silného vetra sneh veľmi nerovnomerne rozložený a transportovaný na záveterné strany, kde sa z neho budú vytvárať vetrom ubité dosky. Náveterné svahy budú sfúkané do ľadového tvrdého podkladu. HZS celkovo neodporúča pohyb vo vysokohorskom prostredí vzhľadom na zlú viditeľnosť, silnú až mohutnú víchricu, nízke teploty a sneženie.