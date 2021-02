POZOR: Lavínová hrozba v Tatrách a Fatrách sa zvýši na tretí stupeň

Liptovský Hrádok 23. februára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach je v utorok vyhlásená mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Poobede vo vyšších polohách Tatier a Fatier nebezpečenstvo stúpne na tretí stupeň z piatich. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Po výraznom oteplení je sneh relatívne dobre sadnutý a previazaný so staršou vrstvou. Počas dňa sa ale vplyvom nasvietenia a vysokých teplôt bude nebezpečenstvo zvyšovať, a to hlavne na južných svahoch. Očakávajú sa mokré lavíny a splazy z mokrého snehu," upozornil Bešinský.



Podľa Bešinského sa sneh topí najmä v skalných stenách, vytvárajú sa lavíny s bodovým odtrhom. Kritické sú miesta pod sedlami a závery dolín, hrebeňovými partiami a skalnými stenami. "Obzvlášť pozor si treba dávať na svahoch s trávnatým podkladom, kde sa môžu vyskytovať základové lavíny," dodal.



Horskí záchranári upozorňujú aj na kritickú vrstvu mäkkého hranatozrnného snehu, ktorá sa občasne stále nachádza na staršom ľadovom podklade.



Ráno bolo na celom území Slovenska inverzné počasie. V dolinách bolo hmlisto s teplotou do mínus dvoch stupňov Celzia, na horách jasno s teplotou do plus siedmich stupňov.