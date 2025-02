Liptovský Hrádok 8. februára (TASR) - Lavínová situácia je v slovenských pohoriach prevažne priaznivá. V sobotu tam platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby.



Počasie počas soboty bude ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. "Počas dňa očakávame oblačné počasie, ktoré však neprinesie zrážky a s tým aj významnú zmenu lavínovej situácie v slovenských horstvách. Vplyvom striedania teplôt je snehová pokrývka sadnutá a dobre spevnená," priblížilo SLP.



Lavínu je podľa neho možné uvoľniť len ojedinele, a to prevažne na severných svahoch hlavne Vysokých a Západných Tatier. "Potrebné je veľké dodatočné zaťaženie na strmých a veľmi strmých svahoch. V takom prípade sa dá očakávať skôr malá lavína, prípadne splaz. Nebezpečenstvo hrozí skôr pre nedostatok snehu, trčiace skaly a skalné prahy, prípadne strhnutie malou lavínou do exponovaného terénu," ozrejmilo.



Snehová pokrývka je na dané ročné obdobie podpriemerná. Do 1500 metrov nad morom je silne lokálna a orientovaná prevažne na severné a tienisté miesta. Povrch tvorí hlavne firnový sneh alebo krusta. Vplyvom dažďa a následného ochladenia je povrch prevažne tvrdý a ľadový. Vplyvom očakávaného ochladenia a nastupujúcej oblačnosti sa počas dňa neočakáva mäknutie snehovej pokrývky. V dolinách je potrebné dávať si pozor na poľadovicu.