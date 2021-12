Lavínové nebezpečenstvo bude pre sneženie a silný vietor stúpať

Liptovský Hrádok 18. decembra (TASR) - Lavínové nebezpečenstvo v slovenských pohoriach bude vplyvom prichádzajúceho sneženia a veľmi silného vetra stúpať. V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, v ostatných pohoriach je tendencia lavín malá. TASR o tom informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Na severných stranách pohorí za poslednú periódu pripadlo do 15 centimetrov snehu, ktorý vietor prenáša na záveterné svahy južne orientovaných svahov. "Nebezpečné sú vysoko položené žľaby, muldy a sedlá, kde je na tvrdom podklade nafúkané väčšie množstvo snehu v podobe snehových dosiek a vankúšov. Na takýchto miestach je možné uvoľnenie lavíny pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Biskupič.



Celková výška snehu je na toto ročné obdobie podľa neho podpriemerná, ale veľké teplotné rozdiely podporujú vznik slabých vrstiev hranatozrnného snehu náchylných na odtrhnutie. "Takéto miesta sa ojedinele vyskytujú najmä na trávnatých svahoch, pod skalnými stenami, sedlami, v žľaboch a muldách južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie," spresnil.



V sobotu ráno bolo na horách prevažne polooblačno. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 14 do mínus tri stupne Celzia. Fúkal veľmi silný severný až severozápadný vietor s rýchlosťou päť až 18 metrov za sekundu, v nárazoch viac ako 20 metrov za sekundu.



Nový prachový sneh je vplyvom vetra značne nerovnomerne rozmiestnený. Severne orientované svahy sú z veľkej časti vyfúkané až na tvrdý podklad. Inde sa zase nachádzajú snehové dosky a vankúše. Lyžiarske túry aj pešia turistika sú značne obmedzené. Povrch snehovej pokrývky je prevažne tvrdý, vyfúkaný a do výšky približne 1600 metrov nad morom s kôrou alebo až ľadovou glazúrou.