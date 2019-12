Lavínové nebezpečenstvo hrozí vo Vysokých a Západných Tatrách

Liptovský Hrádok 11. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier. V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. TASR o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"V žľaboch, svahoch a pod stenami najmä severovýchodných, východných, južných a juhovýchodných expozícií je pod nerovnomerne rozloženým snehom z utorňajšieho (10. 12.) sneženia uložený naviaty sneh s výškou od 20 do 60 centimetrov. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby," upozornil Sedlák. Uvoľnenie lavíny je podľa neho možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých nebezpečných miestach v strmom až extrémne strmom teréne.



V stredu ráno bolo na horách jasné počasie ovplyvnené tlakovou výšou, v horských kotlinách miestami hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od mínus 11 do mínus sedem stupňov Celzia. Počas utorňajšieho sneženia pripadlo vo Vysokých Tatrách do päť centimetrov nového snehu, dodal Sedlák.