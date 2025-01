Lavínové nebezpečenstvo na horách bude so snežením a vetrom stúpať

Liptovský Hrádok 11. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu nad pásmom lesa v Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách. V Malej a Veľkej Fatre je lavínová hrozba malá. So snežením a vetrom bude nebezpečenstvo vo všetkých pohoriach stúpať. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



V Tatrách pribudla nová snehová pokrývka, zrážky budú pokračovať i sobotu a prinesú spolu desať až 20 centimetrov nového snehu. "Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, nebezpečné sú všetky orientácie. Pozor na úzke žľaby, záveterné strany hrebeňov a miesta pod skalnými stenami. Tu sa môžu nachádzať vetrom ubité dosky a vankúše, ktoré sú uložené na tvrdom podklade. Tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané," upozornilo SLP. Očakáva malé až stredné lavíny, ktoré predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami.



Piatkové (10. 1.) ochladenie stabilizovalo premočenú snehovú pokrývku z predchádzajúcich dní, na tento tvrdý povrch však pripadne nový sneh. Sneženie bude sprevádzať aj silný vietor, preto bude sneh zväčša ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti. Priemerne sa v Tatrách nachádza od 20 do 60 centimetrov snehu, súvislá snehová pokrývka je zväčša až nad pásmom lesa.



Od päť do desať centimetrov nového snehu pripadne v sobotu i vo Fatrách. Vietor sa posledné dni menil, preto môžu byť nafúkané snehové dosky takmer na všetkých svahoch, s výnimkou hrebeňov a chrbtov, odkiaľ je sneh odfúkavaný. "Nebezpečenstvo je koncentrované na svahy s veľkým sklonom a na miestach, kde sa nachádzal starý tvrdý sneh, hlavne v žľaboch a muldách. Pre celkovo veľmi nízku snehovú pokrývku hrozia iba malé lavíny a splazy, tie predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami," priblížilo SLP.



Ochladenie výrazne stabilizovalo snehovú pokrývku i vo Fatrách, sneženie tam rovnako bude sprevádzať aj veľmi silný vietor. Priemerne sa vo Fatrách nachádza od 20 do 30 centimetrov snehu, súvislá snehová pokrývka je zväčša až nad pásmom lesa.