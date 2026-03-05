< sekcia Slovensko
LAVÍNOVÉ NEBEZPEČENSTVO: Vyhýbajte sa strmým svahom
Hlavný lavínový problém je mokrý sneh do 1800 m n. m.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 5. marca (TASR) - Vo Vysokých, Západných a západnej časti Nízkych Tatier je vo štvrtok vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa popoludní tiež mierne lavínové nebezpečenstvo. Teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1800 metrov nad morom (m n. m.). Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Hlavný lavínový problém je mokrý sneh do 1800 m n. m. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. „Lavínová situácia si vyžaduje dobré rozhodnutia, vyhýbať sa treba strmým svahom, pozor na väčšiu vrstvu natopeného firnu. Vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch,“ upozornilo SLP.
Snehová pokrývka v noci stuhne a následne cez deň opäť mäkne. Na severnej strane pohorí, prípadne na zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. „V najvyšších miestach nad 1800 m n. m. sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m,“ dodalo stredisko.
