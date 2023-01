Lavíny v Nízkych Tatrách strhli dvoch lyžiarov, obaja to prežili

Demänovská Dolina 11. januára (TASR) – V Nízkych Tatrách spadli v stredu dve lavíny, ktoré strhli dvoch lyžiarov. Jeden z nich vyviazol so zraneniami, druhý bez zranení. Horskí záchranári o tom informujú na oficiálnej webovej stránke.



Prvá lavína spadla v centrálnom žľabe Chopku. Strhla 36-ročného lyžiara poľskej národnosti. Ten si stihol aktivovať lavínový batoh. "Po páde sa nachádzal čiastočne zasypaný v čele lavíny. Druhý lyžiar, ktorý išiel za ním, zlyžoval bezpečne k nemu a poskytoval mu kamarátsku pomoc na lavíništi," uvádzajú horskí záchranári.



Následne spadla v Meteorologickom žľabe druhá lavína, ktorá do Lukového kotla strhla ďalšieho lyžiara. Podľa informácií od Horskej záchrannej služby (HZS) sa zastavila v blízkosti prvého, čiastočne zasypaného muža. "Druhému lyžiarovi zasiahnutému lavínou sa, našťastie, nič nestalo," podotkli horskí záchranári.



Po vyhrabaní HZS poskytla 36-ročnému lyžiarovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zraneného muža nabalili a pripravili na transport. Následne ho letecky evakuovali z terénu a s podozrením na poranenia hlavy, lopatky a panvy bol transportovaný do nemocničného zariadenia.