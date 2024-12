Lavrov: Putin a Fico diskutovali o možnostiach dodávok plynu z Ruska

Moskva 25. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a premiér SR Robert Fico počas nedeľňajších rozhovorov v Moskve diskutovali o možnostiach pokračovania dodávok plynu z Ruska do európskych krajín, ktoré o to majú záujem. V stredu to podľa agentúry TASS uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, píše TASR.



"Fico na rovinu povedal, že priamym dôvodom jeho príchodu bolo pripravované ukončenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu," uviedol Lavrov pre ruskú štátnu televíziu Rossija 1 s odkazom na rozhodnutie Kyjeva nepredĺžiť od budúceho roka platnosť päťročnej zmluvy.



O pokračovanie dodávok ruského plynu majú podľa Lavrova "ekonomický" záujem okrem Slovenska aj Rakúsko a Maďarsko. Ako však v rozhovore pre televíziu Rossija 24 objasnil ruský vicepremiér Alexander Novak, osud tranzitu cez územie Ukrajiny závisí od dohôd medzi Európskou úniou a Kyjevom, píše TASS.



"Doteraz sa táto otázka... nevyriešila, hoci Európania a európske krajiny majú o ňu záujem. My sme však vždy tvrdili, že sme pripravení pokračovať v dodávkach plynu nielen cez existujúcu vetvu - existuje celý rad ďalších ciest," povedal Novak.



Fico sa v nedeľu pracovne stretol v Moskve s Putinom, s ktorým podľa vlastného vyjadrenia hovoril o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu, ako aj bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Ruska.



Ako dodal, slovensko-ruské vzťahy chce štandardizovať. Stretnutie s ruským prezidentom označil za reakciu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho postoj, že je proti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu na slovenské územie. Tieto dodávky sa podľa očakávaní zastavia 1. januára.



Zelenskyj v pondelok cestu slovenského premiéra do Ruska kritizoval. V príspevku napísanom aj v slovenčine na sociálnej sieti X uviedol, že Fico "chce pomôcť Rusku vytlačiť americký plyn a energetické zdroje iných partnerov z Európy, čo naznačuje, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny a oslabiť Európu".



Ukrajinský prezident takisto tvrdí, že na žiadosť Európskej komisie Ficovi ponúkol kompenzáciu za stratu ruského plynu, no ten to odmietol. "Fico kompenzáciu pre Slovákov nechcel. A nechce spolupracovať s Európskou komisiou. Z nejakého dôvodu sa mu zdá Moskva výhodnejšia. Každý v Európe rozumie prečo," napísal Zelenskyj v pondelok neskoro večer na sociálnej sieti X.