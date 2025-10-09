Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lavrov: SR a Maďarsko bránia EÚ, aby sa z nej stala vojnová mašinéria

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP

Šéf ruskej diplomacie podotkol, že v súčasnosti v EÚ chcú zrušiť právo veta v kľúčových otázkach vojny a mieru.

Autor TASR
Budapešť 9. októbra (TASR) - Slovensko a Maďarsko využívajúc svoje právo veta bránia tomu, aby sa z Európskej únie stala vojnová mašinéria, ako by si to priala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší lídri, ktorí riadia EÚ. Podľa servera nepszava.hu to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu RT, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Lavrov, ktorého krajina vedie už vyše 43 mesiacov totálnu inváziu voči Ukrajine, nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“, píše nepszava.hu.

Šéf ruskej diplomacie podotkol, že v súčasnosti v EÚ chcú zrušiť právo veta v kľúčových otázkach vojny a mieru. „Chcú zbaviť členské štáty EÚ ich práva veta, pričom primárne zasiahnu krajiny ako Maďarsko a Slovensko, ktoré chcú mier, nie vojnu,“ povedal Lavrov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
