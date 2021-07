Ľ.Blaha: Matovič sa mi bude musieť na schôdzi parlamentu ospravedlniť

Bratislava 1. júla (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa mu musí na najbližšej schôdzi parlamentu verejne ospravedlniť za minuloročný výrok o „mydlení barana“. Vyplývať to má z rozsudku Okresného súdu (OS) v Trnave. Rozhodnutie nie je právoplatné.



„Zažaloval som Matoviča a vyhral som. Súd rozhodol. Matovič sa mi bude musieť na najbližšej schôdzi parlamentu verejne ospravedlniť,“ zdôraznil Blaha na sociálnej sieti.



Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová TASR potvrdila, že rozhodnutie okresného súdu z 24. mája nie je právoplatné, pričom jeho obsah bližšie nekomentovala.



Blaha na minuloročnej schôdzi parlamentu tvrdil, že existuje podozrenie, že Matovič zneužil svoju manželku pri investovaní do spoločnosti Arca Capital ako „bielu kobylu“. Vtedajší premiér zareagoval, že by na základe obdržaného mailu mohol zas o Blahovi tvrdiť, že podnapitý údajne „mydlil barana“.



„Komentovať politickú situáciu nie je v kompetencii Ministerstva financií SR. V tejto veci oslovte tlačové oddelenie hnutia OĽANO,“ odpovedal pre TASR rezort financií. Hnutie OĽANO zatiaľ nereagovalo.