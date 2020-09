L.Ď.Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS

Bratislava 20. septembra (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS. Povedala to v nedeľnej diskusii TV Markíza Na telo.



Súčasný predseda Richard Sulík uvažuje podľa televízie nad postupným odchodom z tejto pozície. Vo funkcii si vie sám seba predstaviť aj minister školstva Branislav Gröhling. "Momentálne si to viem predstaviť, uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia," podotkol.



Europoslankyňa Monika Beňová zo Smeru-SD zas odpovedala aj na otázky týkajúce sa mimoparlamentného Hlasu-sociálna demokracia, ktorý založili odídenci zo Smeru-SD na čele s Petrom Pellegrinim. Potvrdila, že do tejto strany sa nechystá.