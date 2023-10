LDZ: Duševné zdravie má byť súčasťou všeobecného zdravotného poistenia

Bratislava 10. októbra (TASR) - Duševné zdravie by malo byť súčasťou všeobecného zdravotného poistenia. TASR o tom pri príležitosti utorkového Svetového dňa duševného zdravia informovala za Ligu za duševné zdravie (LDZ) SR Renáta Gešvantnerová s tým, že štát by mal podporovať zotavenie jednotlivcov a ich práva.



"To zahŕňa posilnenie komunitnej podpory a začlenenie psychologickej pomoci do širšej zdravotnej a sociálnej starostlivosti," zdôraznila Gešvantnerová. Apeluje tiež na to, aby duševné zdravie ani naďalej nebolo na okraji záujmu spoločnosti.



Ako uviedol riaditeľ LDZ Andrej Vršanský, rovnako dôležité je, aby ľudia s osobnými skúsenosťami a ich príbuzní boli zapojení do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory. "Ľudia potrebujú mať blízko pri sebe bezpečné miesto, kde môžu zdieľať svoje názory, výzvy a presvedčenia týkajúce sa duševného zdravia a kde sa môžu v tejto oblasti vzdelávať a komunitne organizovať," skonštatoval.



Generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia vyzval na presadzovanie duševného zdravia ako univerzálneho ľudského práva. Zo štatistík vyplýva, že každý ôsmy človek na svete má skúsenosť s duševnou poruchou, pričom najviac postihnutí sú mladí ľudia a ženy. Z LDZ upozornili, že väčšina z nich nedostáva dostatočnú liečbu alebo žiadnu starostlivosť. Mnohí z nich tiež čelia stigmatizácii a diskriminácii.