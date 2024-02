Liga za duševné zdravie kritizuje debatu k novele Trestného zákona

Bratislava 13. februára (TASR) - Liga za duševné zdravie (LDZ) kritizuje debatu k novele Trestného zákona. Odsudzuje vyhlásenia, ktoré spochybňujú osoby so skúsenosťou so sexuálnym násilím. Vyzýva verejne činné osoby, ktoré sa výrokov dopustili, aby tak už nerobili a aby sa obetiam a ich blízkym verejne ospravedlnili. Zároveň verí, že sa podarí úpravu Trestného zákona, ktorú považuje za škodlivú, zvrátiť. Uviedla to vo svojom stanovisku.



"Považujeme za neprípustné, aby sa kdekoľvek - či už v médiách, na súdoch, v parlamente alebo aj v neformálnych rozhovoroch - spochybňovala relevancia akéhokoľvek času, ktorý daná osoba potrebuje, aby dokázala o týchto hlboko traumatizujúcich udalostiach plnohodnotne hovoriť. Či už sú to mesiace, roky alebo desaťročia. Na prvom mieste má byť ochrana danej osoby a zachovanie jej ľudskej dôstojnosti," priblížila liga.



Poukázala na to, že zotavenie sa zo sexuálneho násilia je spojené s obrovským vynaloženým úsilím. "Žiadna cesta zotavujúcej sa osoby nie je rovnaká a predvídateľná, jedno však ostáva vo väčšine týchto náročných príbehov podobné - nikdy netrvá krátko," poznamenala. Zároveň LDZ upozornila, že úlohou štátnej moci je v prvom rade ochrana slabších. "Sexuálne násilie patrí k najtraumatizujúcejším možným skúsenostiam," uzavrela.



Novelu Trestného zákona schválili poslanci minulý týždeň. Vyplýva z nej okrem iného zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, úprava trestných sadzieb a premlčacích lehôt. Tie sa majú znížiť aj v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých, a to na polovicu.