Pacient čaká na psychiatra mesiace, tvrdí Liga za duševné zdravie

Bratislava 6. októbra (TASR) – Slovenský pacient čaká na pomoc psychiatra priemerne dva až tri mesiace, ktorý sa mu potom venuje zhruba 13 minút. V utorok na to na tlačovej konferencii poukázala Liga za duševné zdravie (LDZ). Podľa slov jej riaditeľa Martina Knuta nie je v poriadku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko dostupná. Čiastočné riešenie vidí v pomoci Linky dôvery Nezábudka, tá potrebuje finančne podporiť. Za posledný mesiac stúpol na tejto linke počet nevybavených telefonátov až trojnásobne. Kampaň Doprajme si pokoj v duši poukazuje na dôležitosť linky.



"Jeden telefonát na Linku dôvery Nezábudka môže čakanie na pomoc výrazne skrátiť," uviedol Knut, pričom poukázal na to, že linka je ľuďom k dispozícii bezplatne 24 hodín sedem dní v týždni. Len počas septembra prijala 1200 volaní. Ľudia cez ňu riešili depresívne stavy, úzkosť, osamelosť, ale aj pokusy o samovraždu či domáce násilie. Poukázal na to, že linke chýbajú financie potrebné na ďalších operátorov aj ďalšiu prevádzku.



Riaditeľka Linky dôvery Nezábudka Monika Martinezová priblížila, že denne prijmú asi 30 ťažkých telefonátov, priemerná dĺžka hovoru trvá asi 20 minút, náročné krízové telefonáty aj dve hodiny. Najvyťaženejším dňom je podľa jej slov pondelok, najviac volajú v čase od obeda do 19.00 h. Najčastejšie ide o ľudí v strednom veku, viac volávajú ženy.







Pandémia nového koronavírusu spôsobila výrazné využívanie linky. Martinezová upozornila, že v prípade, ak by chceli mať pre pandémiu aktívneho súbežne ďalšieho odborníka, celoročne s dvoma aktívnymi poradenskými líniami by linka potrebovala približne sumu 280.000 eur. Časť chodu zabezpečujú finančné dary od sponzorov a peniaze z verejnej zbierky Dni nezábudiek.



Od stredy (7. 10.) do nedele (11. 10.) sa v slovenských uliciach uskutoční celoslovenská zbierka Dni duševného zdravia 2020. Podporiť aktivity sa bude dať pomocou darcovskej SMS, dobrovoľným príspevkom v uliciach, platbou na účet zbierky Dni nezábudiek či prostredníctvom darcovského portálu.



Tvárou kampane Doprajme si pokoj v duši sa stala speváčka Jana Kirschner, ktorá vidí vo fungovaní linky Nezábudka veľký význam. Názov kampane inšpirovala práve jej pieseň Pokoj v duši. "O duši by sme sa nemali báť hovoriť nahlas. Jej pokoj je dôležitý, niektorí z nás však potrebujú pomoc, aby ho dosiahli," dodala.