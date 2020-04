Ledecký: Pri regionálnom rozvoji sú potrební odborníci, nie úradníci

Bratislava 28. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády (PVV) je realisticky sformulované a vďaka nemu by sa malo podariť podporiť regionálny rozvoj na Slovensku. Doterajšie opatrenia podľa neho sa robili tak, že ľudí z menej rozvinutých regiónov skôr vyháňali. Myslí si to koaličný poslanec strany Za ľudí Vladimír Ledecký.



Doterajšie vlády podľa neho robili také projekty, ktoré skôr nútili obyvateľov z menej rozvinutých regiónov odísť, ako v nich zostať. "Predpokladom regionálneho rozvoja je súdržnosť a solidárnosť. Všetky následné plány musia byť podriadené tejto vízii. Pokiaľ budeme všetci ťahať za jeden koniec lana, je to cesta, ako regióny posunúť ďalej," vyhlásil Ledecký.



Pre každý región musí byť špecifická podpora so zastúpením lokálnych odborných aktérov. "Rozvoj musia plánovať a realizovať tí, ktorým na tom záleží. Na tom musí záležať aj štátu," povedal Ledecký. Základom rozvoja sú podľa neho komunity v územiach, ktoré sa snažia s rozvojom niečo urobiť. Ako dobrý príklad uviedol Poloniny. "Nestačí len odklepnúť peniaze a potom len technicky kontrolovať. Máme neprehľadné množstvo inštitúcií, organizácie, ktoré žijú v čase, a niektoré ožijú len, keď prídu peniaze. V skutočnosti fungujú veľmi neefektívne. Potrebujeme viac odborníkov a menej úradníkov," myslí si Ledecký.



Podľa neho sa o opatreniach stále len hovorí a menej sa koná. "Pre nás nie sú rómske komunity prekážkou rozvoja, ale jeho súčasťou. Verím tomu, že pokiaľ vytvoríme podmienky a naozaj zapojíme týchto ľudí, sú schopní vytvárať hodnoty, a nie, aby systém, ktorý je nastavený, im vyplácal dávky," dodal Ledecký. Priestor na rozvoj vidí napríklad v salašníctve či vo včelárstve.



Poslanec Smeru-SD Ján Ferenčák poznamenal, že jediným východiskom v problematike regiónov je podpora lokálnej ekonomiky a lokálnych producentov. Alexandra Pivková zo strany Za ľudí zároveň poukázala na nedostatky pri čerpaní eurofondov, ktoré treba riešiť. Potrebu dostavby diaľnic na Slovensku v súvislosti s rozvojom regiónov zasa zdôraznil poslanec OĽaNO Tomáš Šudík. "Tam, kde je cesta, je aj práca," podotkol.



V utorok chýbali v pléne mnohí poslanci, ktorí boli ústne prihlásení do rozpravy a stratili tak poradie. Vystúpiť k PVV by tak malo ešte 21 poslancov, a to z radov koalície aj z opozície. Poslanci budú v rozprave pokračovať opäť v stredu (29. 4.) od 9.00 h. Diskusiu k vládnemu programu začali zákonodarcovia 22. apríla.