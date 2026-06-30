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Legendárni Scorpions vystúpia v bratislavskej Tipos Aréne
Počas svojej 60-ročnej kariéry predala kapela viac než 110 miliónov albumov, získala množstvo medzinárodných ocenení a stala sa držiteľom desiatok zlatých a platinových platní.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Legendárna nemecká skupina Scorpions si už pripravuje nástroje a aparatúru na utorkový koncert v bratislavskej Tipos Aréne. Na Slovensko prichádza Klaus Meine a jeho hardrocková partia v rámci turné k 60. výročiu svojho pôsobenia na scéne. Tvorcovia úspešných hitov ako Wind of Change, Still Loving You, Send Me An Angel či Rock You Like A Hurricane prinášajú do Bratislavy energiu, emócie aj charakteristický zvuk, vďaka ktorému ich poznajú fanúšikovia po celom svete.
Počas svojej 60-ročnej kariéry predala kapela viac než 110 miliónov albumov, získala množstvo medzinárodných ocenení a stala sa držiteľom desiatok zlatých a platinových platní. Päťčlennú zostavu tvoria Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee a Pawel Maciwoda.
Hardrockovú formáciu Scorpions založili bratia Michael a Rudolf Schenkerovci v roku 1965 v nemeckom Hannoveri. Začínali s prevzatými skladbami, v roku 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action, ktorá vyšla neskôr v reedícii pod názvom Lonesome Crow. Po vydaní tohto albumu hrali Scorpions ako predkapela britskej skupiny UFO. Úspešní v Európe sú od 80. rokov, s albumom Blackout, vydanom v apríli 1982, dosiahli úspech aj v Spojených štátoch. V roku 1989 vystupovali na hudobnom festivale v Moskve a prijal ich aj prezident Michail Gorbačov. V novembri 1990 vydali album Crazy World, na ktorom boli hity Wind of Change a Send Me An Angel. Na svojom konte majú 19 štúdiových albumov, ten najnovší Rock Believer vyšiel vo februári 2022. Do Bratislavy prichádzajú po viac ako šiestich rokoch, keď v Tipos aréne koncertovali 20. novembra 2019.
Počas svojej 60-ročnej kariéry predala kapela viac než 110 miliónov albumov, získala množstvo medzinárodných ocenení a stala sa držiteľom desiatok zlatých a platinových platní. Päťčlennú zostavu tvoria Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee a Pawel Maciwoda.
Hardrockovú formáciu Scorpions založili bratia Michael a Rudolf Schenkerovci v roku 1965 v nemeckom Hannoveri. Začínali s prevzatými skladbami, v roku 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action, ktorá vyšla neskôr v reedícii pod názvom Lonesome Crow. Po vydaní tohto albumu hrali Scorpions ako predkapela britskej skupiny UFO. Úspešní v Európe sú od 80. rokov, s albumom Blackout, vydanom v apríli 1982, dosiahli úspech aj v Spojených štátoch. V roku 1989 vystupovali na hudobnom festivale v Moskve a prijal ich aj prezident Michail Gorbačov. V novembri 1990 vydali album Crazy World, na ktorom boli hity Wind of Change a Send Me An Angel. Na svojom konte majú 19 štúdiových albumov, ten najnovší Rock Believer vyšiel vo februári 2022. Do Bratislavy prichádzajú po viac ako šiestich rokoch, keď v Tipos aréne koncertovali 20. novembra 2019.