Legislatívny zámer menšinového zákona vychádza z pôvodnej verzie

Bratislava 3. augusta (TASR) - Pripravovaný návrh zákona o národnostných menšinách má vychádzať z aktualizácie legislatívneho zámeru, ktorý bol prijatý Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) ešte v roku 2020. V súvislosti s prípravou návrhu zákona to uviedol Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.



„V apríli zasadla k príprave menšinového zákona pracovná skupina, tvorená zástupcami národnostných menšín a štátnej správy. Na tomto stretnutí sa dohodlo, že sa aktualizuje legislatívny zámer zákona, ktorý bol prijatý výborom ešte v roku 2020,“ informoval TASR vedúci sekretariátu úradu splnomocnenca Zoltán Kovács. „Nový, zatiaľ pracovný návrh sa pripravil a teraz ho pripomienkujú členovia pracovnej skupiny,“ dodal. Upozornil, že ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny je naplánované na jeseň. „Existuje všeobecná zhoda, že na vládu by sa mal najprv pripraviť legislatívny zámer a následne sa pripraví zákon. Na predloženie zákona sme dostali od Úradu vlády SR odklad do decembra 2026,“ oznámil.



Prijatie komplexného zákona o postavení príslušníkov národnostných menšín, ktorého cieľom bude systematicky vymedziť ich práva, odstrániť roztrieštenosť právnej úpravy a pokryť aj oblasti doteraz právne neupravené, spomína úrad splnomocnenca aj v odporúčaniach, ktoré sú súčasťou aktuálnej periodickej správy o postavení príslušníkov národnostných menšín v SR.



V januári 2024 informovali predstavitelia Maďarskej aliancie o tom, že na stretnutí s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) sa zhodli na potrebe prípravy samostatného menšinového zákona. Úlohou bol poverený súčasný splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Ákos Horony.



Konceptom samostatného zákona o postavení národnostných menšín sa zaoberal už bývalý vládny splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky. Návrh zákona bol tiež súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022, na rokovanie vlády sa však materiál nedostal.