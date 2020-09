Lehota na podanie správ z verejných zbierok by sa mohla predĺžiť o rok

Bratislava 22. septembra (TASR) - Lehota na predloženie záverečných správ z verejných zbierok by sa mala predĺžiť o 12 mesiacov. Počíta s tým novela zákona o verejných zbierkach, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Lehota na predloženie správy by sa u zbierok, ktorých čistý výnos je použitý na území SR, mohla predĺžiť z 12 na 24 mesiacov. Záverečnú správu v lehote 36 mesiacov by po novom malo byť možné podať pri zbierkach, ktorých výnos je použitý mimo Slovenska. Doteraz sa tak muselo urobiť do 24 mesiacov.



Zmena by sa mohla vzťahovať aj na zbierky, ktoré sa začali najneskôr 1. januára 2019. Zákon by mohol byť účinný od 1. novembra 2020.



Predkladatelia návrhu argumentujú, že predĺžením lehoty by sa vytvoril dodatočný priestor na využívanie výnosov zo zbierky. „Verejné zbierky sú významným zdrojom financií pre mimovládne neziskové organizácie a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré slúžia na financovanie všeobecne prospešných cieľov,“ uviedli predkladatelia s tým, že pandémia nového koronavírusu obmedzila vykonávanie zbierok a podobných aktivít.