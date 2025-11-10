< sekcia Slovensko
Lehota na zapretie otcovstva by sa mohla skrátiť z troch rokov na dva
Vyplýva to z návrhu Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Lehota na zapretie otcovstva by sa mohla skrátiť z troch rokov na dva. Vyplýva to z návrhu Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Rezort považuje túto lehotu za dostačujúcu z dôvodu, že vzťahy medzi rodičmi a deťmi je potrebné stabilizovať v čo najkratšom čase.
Upraviť by sa mohla aj lehota rozhodujúca pre počatie dieťaťa zo súčasných 180 na 160 dní. Predkladateľ odôvodňuje navrhovanú zmenu medicínskym pokrokom, keďže dieťa narodené 160 dní od počatia je životaschopné.
Rezort takisto navrhuje, aby v rámci druhej domnienky už nebolo možné určiť otcovstvo bez súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Nepripustila by sa tak výnimka na strane matky, ako to je podľa súčasnej právnej úpravy. „Odstraňuje sa tým praktický problém posudzovania charakteru ťažko prekonateľnej prekážky a zároveň možných neopodstatnených vyhlásení zo strany mužov, ktorí by o sebe tvrdili, že sú otcami,“ zdôvodnilo MS.
Konanie o zapretí otcovstva pri druhej domnienke by sa po novom mohlo začať aj bez návrhu, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Účelom návrhu je podľa MS možnosť zosúladenia biologickej a právnej reality v prípadoch, ak vyhlásenie o určení otcovstva urobí muž, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa. „Aby sa predišlo špekulatívnym konaniam o zapretie otcovstva, aktívnu legitimáciu nepriznáva zákon mužovi, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa, ani osobe, ktorá má na zapretí otcovstva právny záujem, ale ponecháva na rozhodnutí súdu, či začne konanie z úradnej povinnosti,“ ozrejmil rezort. Osobitne by sa upravilo určenie otcovstva pri asistovanej reprodukcii, ktorá v súčasnej právnej úprave absentuje.
Ďalej by sa mohol pojem rodičovské práva a povinnosti nahradiť pojmom rodičovská zodpovednosť, ktorý je pojmom širším. Účelom a cieľom inštitútu rodičovskej zodpovednosti je poskytnúť ochranu maloletému dieťaťu, ktoré nie je schopné si samostatne zabezpečiť ochranu svojich práv a právom chránených záujmov. Rodičovská zodpovednosť sa viaže len na maloleté dieťa, zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Zahŕňa najmä výchovu, zastupovanie a správu majetku dieťaťa.
Návrh zákona predpokladá účinnosť 1. júla 2027.
