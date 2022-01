Neočkovaní zamestnanci sa musia naďalej testovať raz týždenne

Prečítajte si aj: Respirátor bude povinný aj v exteriéri a na podujatiach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Lehota po prekonaní COVID-19 sa zatiaľ skracovať nebude

Bratislava 17. januára (TASR) - Na základe medzirezortnej dohody zostáva povinnosť testovania nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v pondelok podvečer zverejnil nové vyhlášky k pravidlám platiacim od stredy (19. 1.).Úrad špecifikoval, že takýto režim na pracoviskách pre neočkovaných zamestnancov bude platiť minimálne do konca januára.poznamenal úrad.Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní ochorenia COVID-19 zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v pondelok zverejnil nové vyhlášky k pandemickým opatreniam. Nové opatrenia budú platiť od stredy 19. januára.vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Prekonanie ochorenia je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast na základe antigénového testu vykonaného v MOM, vydaného do 15. novembra 2021.