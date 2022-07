Lekára či sestru je možné na ocenenia AOPP nominovať do 15. augusta

Bratislava 16. júla (TASR) - Lekára či sestru je možné na ocenenia Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP) "Môj lekár" a "Moja sestra" nominovať do 15. augusta. Ceny sa budú udeľovať v rámci šiestej Celoslovenskej pacientskej konferencie v novembri. AOPP o tom informovala na webe.



"Opäť budeme v mene pacientov odovzdávať ocenenia AOPP tým lekárom a sestrám, ktorí svoje povolanie neberú len ako prácu, ale v prvom rade ako poslanie," skonštatovala s tým, že nominácie sa majú zasielať do AOPP. Ocenenie podľa nej získa 20 nominovaných.



Pre každého nominovaného sa má vyplniť samostatný formulár, ktorý je zverejnený na webe asociácie. Následne je potrebné poslať ho e-mailom na adresu katarina.gavalcova@aopp.sk, prípadne poštou na adresu AOPP.



Asociácia upozornila, že zdravotníci, ktorých verejnosť na ocenenie odporučila vlani, sa tento rok automaticky zaradia na opätovné posúdenie odbornej poroty. "Nie je preto potrebné zasielať ich znova. Ak by ste sa rozhodli, že svoje návrhy z minulého roka chcete stiahnuť, dajte nám o tom vedieť na uvedenú e-mailovú adresu," dodala.