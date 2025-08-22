Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Slovensko

Lekára Petra L. oslobodili spod obžaloby pre výroky počas pandémie

.
Na snímke obžalovaný lekár Peter L. prichádza na Mestský súd Bratislava I. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Obhajoba Petra L. považuje podanú obžalobu za nezákonnú, neúplnú a nedôvodnú.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Mestský súd Bratislava I oslobodil lekára Petra L. spod obžaloby podanej pre prečin podnecovania. Stíhaný skutok podľa samosudkyne nie je trestným činom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Obžaloba bola podaná pre výrok Petra L. na zhromaždení v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v čase vyhláseného núdzového stavu v decembri 2020. „Robme všetko naopak, ako žiadajú. Zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti,“ vyzýval vtedy nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Obhajoba Petra L. považuje podanú obžalobu za nezákonnú, neúplnú a nedôvodnú. Obžalovaný vyhlásil na prvom hlavnom pojednávaní, že sa cíti byť nevinný.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič