Lekára Petra L. oslobodili spod obžaloby pre výroky počas pandémie
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Mestský súd Bratislava I oslobodil lekára Petra L. spod obžaloby podanej pre prečin podnecovania. Stíhaný skutok podľa samosudkyne nie je trestným činom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Obžaloba bola podaná pre výrok Petra L. na zhromaždení v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v čase vyhláseného núdzového stavu v decembri 2020. „Robme všetko naopak, ako žiadajú. Zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti,“ vyzýval vtedy nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.
