Lekári a pediatri môžu žiadať o príspevok na vznik novej ambulancie

Bratislava 7. augusta (TASR) - Všeobecní lekári a pediatri sa môžu opäť uchádzať o príspevok na vznik novej ambulancie. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do konca roka 2025. Celkovo sú na v poradí už tretie kolo výzvy alokované prostriedky z plánu obnovy vo výške štyri milióny eur. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) o tom informovala na stredajšej tlačovej konferencii.



Ide v poradí o tretiu možnosť lekárov uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na vznik novej ambulancie. Výška príspevku bude závisieť od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu nedostatkovosti lekárov, pričom je určený pre čierne (80.000 eur), červené (70.000 eur) a oranžové (60.000 eur) okresy. Ich mapa je dostupná na webe ministerstva.



"Chcela by som aj vyzvať všetkých lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či už všeobecnej pre dospelých, alebo aj pre deti a dorast, aby aj týmto spôsobom sme ich motivovali k otvoreniu nových ambulancií v okresoch, ktoré nám dnes svietia predovšetkým ako najhoršie, čierne okresy. Pretože tam potrebujeme čo najviac zvýšiť dostupnosť poskytovanej dennej primárnej ambulantnej starostlivosti," vyzvala Dolinková. Podotkla, že v súčasnosti na Slovensku chýba 533 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a 236 ambulancií primárnych pediatrov.



Prijímateľ príspevku sa okrem iného zaväzuje najmenej päť rokov prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v danom okrese. V opačnom prípade je povinný financie alebo ich časť vrátiť. Všetky potrebné informácie možno nájsť na webe novaambulancia.sk.



Ministerka zároveň priblížila, že rezort v rámci prvých dvoch výziev zaevidoval celkovo 140 žiadostí o príspevok na vznik novej ambulancie. Z prvej výzvy podľa jej slov vzniklo 15 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a šesť pre primárnych pediatrov. "V rámci druhej výzvy bolo podaných 110 žiadostí, 68 nových ambulancií už bolo podpísaných, čiže už čerpá peniaze z plánu obnovy, a 18 je ešte v procese hodnotenia," dodala.



V rámci výzvy na podporu vzniku nových ambulancií z plánu obnovy chce ministerstvo do roku 2026 finančne podporiť vznik vyše 120 ambulancií v ohrozených regiónoch. Na tento účel bolo vyčlenených desať miliónov eur.