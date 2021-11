Lekári a predstavitelia samospráv žiadajú dopracovať reformu nemocníc

Bratislava 25. novembra (TASR) – Lekári a predstavitelia regionálnych samospráv žiadajú Národnú radu SR, aby zastavila a dopracovala návrh reformy nemocníc. Chcú najmä záruku, aby sa nezačalo s reorganizáciou lôžkovej ústavnej starostlivosti dovtedy, kým nebude posilnený systém ambulantnej starostlivosti. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Memorandum za lepšie zdravotníctvo podpísali predstavitelia vedenia Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský, primátori Brezna, Jelšavy, Revúcej, Zvolena a zástupcovia lekárov.



"Zásadne namietame postupnosť krokov, ktorá sa navrhuje a ktorá podľa presvedčenia zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti na väčšine územia SR," uvádza sa v memorande. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter zdôraznil potrebu dialógu. O stretnutie požiadali signatári šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) aj predsedov poslaneckých klubov.



Signatári požadujú garanciu, že sa optimalizácia nemocničnej siete uskutoční súčasne s revitalizáciou ambulantnej sféry. Do 60 dní žiadajú tiež vznik súboru návrhov vyhlášok a zjednodušenia zákonov v oblasti vzdelávania, administratívnej záťaže a cenníkov.



Ďalšou podmienkou prijatia reformy by mal byť podľa nich kompletný návrh zmien na revitalizáciu ambulantnej sféry pripravený do 12 mesiacov a kompletný návrh súvisiacich legislatívnych úprav do 24 mesiacov.



Od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR by uvítali signatári predloženie presnej analýzy potrieb jednotlivých ambulancií až na úroveň okresov. Rovnako žiadajú predloženie presného plánu, ako podporiť vznik chýbajúcich ambulancií. Rovnako chcú prehodnotenie cenníka výkonov v ambulantnej sfére a kompetencií lekárov prvého kontaktu.



Požiadavkou memoranda je aj obnovenie vzdelávania v ambulanciách prvého kontaktu a špeciálnej ambulantnej starostlivosti s adekvátnym odmeňovaním lekárov, ktorí vzdelávanie vykonávajú.



Signatári žiadajú tiež reformu zoznamu kategorizovaných liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a indikačných obmedzení tak, aby pacient nemusel kvôli receptom putovať po ambulanciách.



Podľa memoranda je nevyhnutný tiež plán realizácie organizovaného prísunu a vzdelávania lekárov z tretích krajín, ale aj podpora lekárskych fakúlt a vytvorenie motivačného systému.



O reforme nemocníc by mal parlament rokovať na aktuálnej schôdzi v druhom čítaní. Nemocnice by podľa nej mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. MZ SR zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.