ZMOS: Situácia s nedostatkom všeobecných lekárov sa zhoršuje

Bratislava 29. júla (TASR) - Situácia s nedostatkom všeobecných lekárov sa na Slovensku zhoršuje. Nemá ho vyše 280.000 občanov. Na tlačovej konferencii po rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD) SR to vyhlásil predseda ZMOS-u Jozef Božik. Volá po stabilizácii situácie.



"Stáva sa to, že nám zanikajú ambulancie pre dospelých, predovšetkým v obciach s tým, že potom pacienti sa snažia nájsť miesto u všeobecného lekára v okolitých mestách, kde je takisto už veľký problém," podotkol Božik. Podmienky pre mladých lekárov na Slovensku podľa neho nie sú dostatočne motivujúce a množstvo všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku.



Združenie preto apeluje na nájdenie mechanizmu stabilizácie všeobecných ambulancií. Jeho podpredseda Ján Hencel skritizoval súčasnú výzvu z plánu obnovy na podporu vzniku nových ambulancií. "Pokiaľ lekár, ktorý to prijme, nedokáže zabezpečiť dostatočný počet pacientov, ide do rizika, že bude musieť prostriedky hľadať," dodal. Štát by mal podľa neho vyčleniť ďalšie zdroje, ktoré by lekárom pomohli prečkať dané obdobie.



Nedávny monitoring všeobecnej ambulantnej starostlivosti ukázal, že situácia s jej zabezpečením je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek a ku koncu vlaňajška stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Na výsledky monitoringu upozornil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Apeloval preto na prijatie opatrení.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklarovalo, že si vážnosť situácie uvedomuje a rieši ju.