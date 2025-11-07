< sekcia Slovensko
Lekári budú na sneme v Žiline voliť nového prezidenta komory
Súčasný prezident Jaroslav Šimo vedie SLK od konca roku 2023.
Autor TASR
Žilina 7. novembra (TASR) - Delegáti dvojdňového snemu Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorý sa v piatok začína v Žiline, budú po dvoch rokoch voliť prezidenta. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
Bližšie nešpecifikoval program snemu a ani okolnosti voľby prezidenta s tým, že o prijatých uzneseniach bude vedenie SLK informovať na tlačovej konferencii, ktorá je naplánovaná v sobotu 8. novembra so začiatkom o 15.00 h.
Súčasný prezident Jaroslav Šimo vedie SLK od konca roku 2023. Po októbrovom odvolaní Pavla Oravca z prezidentskej funkcie bol najprv vedením komory poverený a delegáti ho o niekoľko týždňov na novembrovom sneme riadne zvolili do prezidentskej funkcie.
