Bratislava 19. augusta (TASR) - Lekári dostali od vlády návrh riešenia ich platov. Pred piatkovým rokovaním na Úrade vlády SR to uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Potrebujeme tam zodpovedať viaceré otázky. Sľúbili sme serióznosť, že o ňom nebudeme komunikovať navonok, pokiaľ sa to nedohodne na tomto stretnutí," skonštatoval.



Slovenské zdravotníctvo podľa neho potrebuje zásadné zmeny, nielen úpravy platov. "Je mi trochu ľúto, že vláda, premiér i ministri financií a zdravotníctva celý tento problém zužujú len na mzdy lekárov a sestier," doplnil. Pripomenul, že dokopy majú lekárski odborári osem požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie súčasného stavu nemocníc. Ak nebudú splnené, približne 3500 lekárov je naďalej ochotných podať výpovede.



Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).