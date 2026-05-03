Lekári: Dôvodom poplatkov v ambulanciách je ich nízke financovanie
Upozorňujú na potrebu zavedenia reálnych platieb za zdravotné výkony.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku. Platby zo strany zdravotných poisťovní totiž nepokrývajú reálne náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to nielen v ambulantnom sektore, ale aj v nemocniciach. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti preto pristupujú k vyberaniu rôznych poplatkov, ktoré im aspoň čiastočne pomáhajú pokryť tieto náklady. Informovala o tom Slovenská lekárska komora (SLK) v reakcii na správu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorá poukazuje na poplatky u lekárov.
„Podľa niektorých zdrojov tvoria poplatky až 25 percent príjmov ambulancií. Zdroje, ktoré by tento výpadok nahradili v prípade ich zákazu, však v súčasnosti neexistujú,“ uviedla SLK. Upozorňuje na potrebu zavedenia reálnych platieb za zdravotné výkony. „Ani prebiehajúci pilotný projekt zatiaľ nedáva výraznú nádej na zlepšenie situácie,“ dodala.
Poplatky v ambulanciách nie sú podľa SLK v dnešných podmienkach prejavom chamtivosti lekárov, ale dôsledkom nemožnosti udržať prevádzku ambulancie výlučne z úhrad zdravotných poisťovní. Tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva dlhodobo deklaruje zámer zaviesť systémové riešenie v oblasti poplatkov. Lekárska komora podľa vlastných slov opakovane ponúka súčinnosť, no doposiaľ nebola zo strany ministerstva oslovená. „Áno, problém existuje, ale bez systémovej zmeny financovania ho nemožno vyriešiť,“ dodala.
Ombudsman predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Od zákonodarcov požaduje zmenu legislatívy. Súčasné právne predpisy sú podľa neho vágne napísané. Štát má dve možnosti, ako problematické platby u lekárov riešiť. Môže ich buď úplne zakázať s jasne stanovenými výnimkami alebo úhrady pacientov pripustiť s jasnými hranicami. Rezort zdravotníctva podľa Dobrovodského už prisľúbil zmeny.
