Lekári: Financie treba vložiť aj do obmeny zdravotníckeho personálu

Bratislava 7. októbra (TASR) - Plán obnovy zameraný na podporu reforiem a investícií považuje Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR za skvelú pomoc krajinám Európskej únie. Financie však podľa nej treba smerovať aj do obmeny zdravotníckeho personálu.



"Musíme vložiť podobný balík peňazí na naštartovanie personálnej obmeny. V tomto stagnujeme, respektíve absolútne zaostávame a ľahko sa nám môže stať, že v nových alebo zmodernizovaných nemocniciach nebude mať kto pracovať," povedal pre TASR jej šéf Marián Šóth.



Poukázal na to, že podľa vyjadrenia reformného tímu na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR si Slovensko kritériá na pomoc jednotlivým oblastiam vytypovalo samo. Hovorí preto o tom, že keďže ide o slovenské dielo, mali by sme vedieť, kde krajinu "päta tlačí najviac."



Tvrdí, že hlavne v oblasti zdravotníctva je potrebné si uvedomiť, že len investíciami do budov a zdravotníckej techniky sa problémy zdravotníctva nevyriešia.



ASL SR preto akcentuje riešenie personálnej otázky a považuje ju za prioritu. "V tom nám nepomôžu len investície do budov a zdravotníckej techniky. Rovnako potrebné sú aj investície do ľudí a personálnej obnovy."