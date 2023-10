Lekári môžu opäť žiadať o príspevok na vznik novej ambulancie

Bratislava 10. októbra (TASR) - Všeobecní lekári a pediatri sa môžu opäť uchádzať o príspevok na vznik novej ambulancie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmenilo niektoré podmienky pre žiadateľov, zvýšilo aj maximálnu sumu príspevku. Na podporu vzniku ambulancií je z plánu obnovy k dispozícii ešte viac ako 9,25 milióna eur. Zástupcovia rezortu o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.



Minister zdravotníctva Michal Palkovič upozornil, že situácia v ambulantnej sfére je kritická, preto je potrebné ju podporovať. Ide v poradí o druhú možnosť lekárov uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na vznik novej ambulancie v poradí druhýkrát. "Po prvom roku trvania výzvy ministerstvo identifikovalo potenciál na úpravu výzvy v rámci jej každoročnej aktualizácie. Navrhované zmeny boli odkomunikované so samosprávnymi krajmi," vysvetlil rezort s tým, že výzva sa bude revidovať aj v ďalších kolách.



Medzi najzásadnejšie zmeny patrí navýšenie maximálneho príspevku z 50.000 na 80.000 eur, nová právomoc pre vyššie územné celky či rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov. O príspevok budú môcť žiadať aj lekári, ktorí si ambulanciu založili v období od 1. januára do 31. júla 2022 či právnické osoby. Skráti sa tiež skúmanie profesijnej histórie z 32 na 12 mesiacov. Po novom bude príspevok vyplácaný jednorazovo, nie v štyroch platbách a medzi ďalšie zmeny patrí napríklad aj debyrokratizácia.



Výška príspevku bude závisieť od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu nedostatkovosti lekárov, pričom je určený pre čierne (80.000 eur), červené (70.000 eur) a oranžové (60.000 eur) okresy. Ich mapa je dostupná na webe ministerstva. "Počet príspevkov na čierne a červené okresy je v gescii MZ SR. Výber konkrétnych oranžových okresov je nová samostatná kompetencia VÚC," ozrejmil rezort. Samosprávy budú môcť v rámci svojho kraja ad hoc alokovať maximálne päť príspevkov pre špecializáciu všeobecné lekárstvo a päť pre pediatriu.



Prijímateľ príspevku sa okrem iného zaväzuje najmenej päť rokov prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v danom okrese. V opačnom prípade je povinný financie alebo ich časť vrátiť. Žiadatelia sa môžu do výzvy zapojiť od utorka do júna 2024. Všetky potrebné informácie nájdu na webe novaambulancia.sk