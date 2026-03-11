< sekcia Slovensko
Lekári nahlas: Odmietnutie IHR môže ohroziť ochranu verejného zdravia
Ministerstvo spravodlivosti SR v utorok (10. 3.) informovalo, že vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie IHR, prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mohlo ohroziť ochranu verejného zdravia. Upozornila na to iniciatíva Lekári nahlas s tým, že pravidlá predstavujú základný nástroj globálnej spolupráce pri prevencii a zvládaní zdravotných hrozieb, akými sú epidémie či pandémie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pre TASR uviedol, že revíziu pravidiel rezort neodmieta, len pozdržuje pripojenie sa k nej, kým nebudú vyriešené identifikované právne medzery.
„Ako zdravotnícki pracovníci považujeme za mimoriadne dôležité, aby Slovensko zostalo súčasťou medzinárodného systému včasného varovania, výmeny odborných informácií a koordinovaného postupu pri ochrane verejného zdravia. Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami nie je otázkou politiky, ale bezpečnosti pacientov a ochrany zdravia obyvateľov,“ priblížila iniciatíva.
Očakáva preto, že vláda SR bude k tejto téme pristupovať na základe vedeckých poznatkov a v záujme ochrany verejného zdravia. Autority v zdravotníctve vyzvali, aby verejne odmietli takéto praktiky. „Tie nás budú izolovať od medzinárodnej spolupráce a ohrozia verejné zdravie občanov tejto krajiny,“ podotkli.
Ministerstvo spravodlivosti SR v utorok (10. 3.) informovalo, že vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie IHR, prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ozrejmilo, že pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká spojené s prijatím zmien. Výhrady rezortu podľa jeho slov potvrdili v stanoviskách aj právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Šaško zdôraznil, že medicínska časť predpisov nie je problémom. V právnej oblasti však podľa slov ministra pomenovali viaceré relevantné inštitúcie určité otázky.
Na riziká spojené s prípadným odmietnutím predpisov upozornili aj viaceré opozičné strany. Žiadajú ministra zdravotníctva, aby na stredajšej vláde odmietnutie medzinárodných zdravotníckych predpisov nepredkladal.
