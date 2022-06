Lekári od spustenia služby vystavili vyše 6600 ePN

Bratislava 29. júna (TASR) - Lekári od spustenia služby elektronickej práceneschopnosti (ePN) vystavili už viac ako 6600 ePN. Pre TASR to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa k utorku (28. 6.) eviduje presne 6606 doručených ePN," uviedol. Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že aspoň jednu ePN doposiaľ vystavilo 581 lekárov. "Údaj nevypovedá o tom, koľkí majú službu dostupnú, pretože mnohí ju ešte nemali chuť, potrebu, čas využiť, aj keď ju vo svojom informačnom systéme dostupnú majú," ozrejmila pre TASR riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie NCZI Veronika Daničová.



Od 1. júna môžu lekári vystaviť ePN, vďaka čomu pacienti vybavia všetky administratívne záležitosti elektronicky. Ide o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb.



Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.