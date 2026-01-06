< sekcia Slovensko
Lekári odsúdili incident v ružinovskej nemocnici, vyzvali na rešpekt
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) odsúdila sobotný (3. 1.) incident na urgentnom príjme ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde sa zdravotnícky personál stal obeťami agresívneho správania pacienta a jeho rodiny. Verejnosť vyzvala na rešpekt, slušnosť a pochopenie zdravotníkov. TASR o tom v utorok informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
„Rozumieme, že choroba a strach o blízkych môžu u pacientov a ich rodín vyvolávať silné emócie. Tieto frustrácie však nemožno prenášať na zdravotníkov v službe, ktorí robia maximum pre záchranu zdravia a života pacientov,“ uviedla komora.
Poukázala tiež, že zdravotníci majú pri výkone svojho povolania štatút chránenej osoby, čo znamená, že trestný čin voči nim spáchaný je posudzovaný prísnejšie.
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a bolí ho to. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá takisto kričala na lekárku a sestričku.
Útok sa podľa slov hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou.
Incident, pri ktorom zadržali jednu podozrivú osobu, potvrdila pre TASR aj samotná polícia. „Bolo vykonané vyšetrovanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Následne po vykonaní procesných úkonov bol podaný 3. januára 2026 prokurátorovi návrh na podanie obžaloby,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Rozumieme, že choroba a strach o blízkych môžu u pacientov a ich rodín vyvolávať silné emócie. Tieto frustrácie však nemožno prenášať na zdravotníkov v službe, ktorí robia maximum pre záchranu zdravia a života pacientov,“ uviedla komora.
Poukázala tiež, že zdravotníci majú pri výkone svojho povolania štatút chránenej osoby, čo znamená, že trestný čin voči nim spáchaný je posudzovaný prísnejšie.
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a bolí ho to. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá takisto kričala na lekárku a sestričku.
Útok sa podľa slov hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou.
Incident, pri ktorom zadržali jednu podozrivú osobu, potvrdila pre TASR aj samotná polícia. „Bolo vykonané vyšetrovanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Následne po vykonaní procesných úkonov bol podaný 3. januára 2026 prokurátorovi návrh na podanie obžaloby,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.