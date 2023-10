Proti diskriminácii ľudí s psychickými poruchami treba bojovať

Bratislava 10. októbra (TASR) - Výskyt psychických porúch dlhodobo stúpa. Trend zvýraznila pandémia ochorenia COVID-19. Psychické poruchy sú v niektorých aspektoch tabuizované. Proti diskriminácii pacientov je potrebné bojovať. Treba sa tiež zamyslieť nad tým, ako na národnej úrovni zlepšiť podmienky starostlivosti o duševné zdravie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na to upozornilo pri príležitosti utorkového Svetového dňa duševného zdravia.



"Ľudia s psychickými poruchami majú právo na dostupnú, prijateľnú a kvalitnú starostlivosť. Majú právo byť plnohodnotne začlenení do komunity. Tieto základné princípy sú zakotvené v právnych nástrojoch a medzinárodných dohodách, ale aj napriek tomu na celom svete ľudia s psychickými poruchami naďalej zažívajú porušovanie ľudských práv. Mnohí sú vylúčení z komunitného života a diskriminovaní, zatiaľ čo ďalší nemajú prístup k starostlivosti o duševné zdravie, k diagnostike a liečbe psychických porúch," priblížilo.



Na psychické zdravie Slovákov môže mať podľa rezortu závažný vplyv pandémia COVID-19, vojna či súčasná politická a spoločenská situácia na Slovensku a v zahraničí. "Môžu sa prejaviť na úrovni celej našej spoločnosti," doplnil. Poukázal na to, že sa očakáva, že stúpajúci trend výskytu psychických porúch bude pokračovať.