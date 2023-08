Lekári sa môžu od utorka opäť hlásiť do rezidentského štúdia

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pediatri aj lekári z ďalších špecializačných odborov sa môžu od utorka opäť hlásiť do rezidentského štúdia. Zaradení doň budú od začiatku októbra. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Od februára sa do rezidentského štúdia mohli zaradiť len všeobecní lekári, prijímanie ostatných bolo pozastavené.



Lekári sa môžu podľa zákona do rezidentského štúdia zaradiť vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru. Ministerstvo zaraďovanie záujemcov v inom odbore ako všeobecné lekárstvo k 1. februáru pozastavilo. Išlo podľa neho o dočasné opatrenie. Rezort to odôvodňoval tým, že úprava zákona, ktorá sa presadila po rokovaniach s lekárskymi odborármi, vytvorila v rezidentskom štúdiu princíp nerovnakého prístupu.