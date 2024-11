Lekári: Transakčná daň nepriaznivo ovplyvní chod nemocníc a ambulancií

Bratislava 4. novembra (TASR) - Zavedenie transakčnej dane nepriaznivo ovplyvní fungovanie nemocníc aj ambulancií. Upozornila na to prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Varuje, že dôsledky pocíti najmä pacient.



"Rozvrátené a roky nedofinancované zdravotníctvo na Slovensku dostane ďalšiu guľu na nohu za vyše 40 miliónov eur ročne - znovu a znovu zdaňované finančné prostriedky odčerpané od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prehĺbia už existujúcu astronomicky vysokú zadlženosť štátnych nemocníc a výdavkovo ešte viac zaťažia všetky ambulancie," podotkla Palušková.



Vysvetlila, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú musieť financie určené na zvýšené platby za prenájom priestorov, lízingy zdravotníckych prístrojov, za kúpu benzínu, zdravotníckeho aj kancelárskeho materiálu, vzdelávanie či IT služby premietnuť do cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



Dôsledky podľa nej budú citeľné už v prvých týždňoch nového roka. Varuje, že sa môžu zvýšiť doplatky a poplatky v zdravotníckych zariadeniach. "Zvýši sa počet platieb 'cash' a nie je vylúčený ani zvýšený počet platieb mimo daňového systému. Predovšetkým ambulancie na vidieku budú mať problém udržať svoju prevádzku tak, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná pre občanov tak, ako tomu bolo doteraz," dodala prezidentka SVLS.