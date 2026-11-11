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Lekári varujú pred dôsledkami zmien v skríningu rakoviny hrubého čreva
Po novom sa má zrušiť zasielanie testov na skryté krvácanie spolu s pozvánkou na vyšetrenie od zdravotnej poisťovne.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) varuje pred dôsledkami návrhu zmien v organizovanom skríningu rakoviny hrubého čreva. Poukazuje na to, že po novom sa má zrušiť zasielanie testov na skryté krvácanie spolu s pozvánkou na vyšetrenie od zdravotnej poisťovne. Takáto zmena môže podľa gastroenterológov sťažiť prístup ľudí k prevencii a znížiť účasť na skríningu. TASR o tom informoval Pavel Ďurík zo SGS.
„Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka. Napriek tomu môže už o rok prísť o jednu z dôležitých súčastí prevencie - zasielanie testu na skryté krvácanie do stolice priamo domov spolu s pozvánkou na skríning,“ uviedla spoločnosť.
Vysvetlila, že v súčasnosti zdravotná poisťovňa pošle vybraným poistencom vo veku 50 až 75 rokov pozvánku spolu s testom na skryté krvácanie do stolice. Človek si môže vzorku odobrať doma, následne ju však musí odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi na vyhodnotenie. Gastroenterológovia však varujú, že podľa návrhu vyhlášky z dielne rezortu zdravotníctva sa od 1. januára 2028 počíta s používaním tzv. kvantitatívneho FIT testu. V dôsledku toho sa podľa nich zasielanie testov spolu s pozvánkami fakticky skončí.
„Kvantitatívny FIT test poskytuje číselnú hodnotu koncentrácie hemoglobínu vo vzorke a umožňuje jednotnejšie nastaviť hranicu pozitivity. Jeho používanie v organizovanom skríningu ide z odborného hľadiska správnym smerom. Problémom je, že pri súčasnom modeli vyhodnocovania nemožno test jednoducho zaslať poštou a vyhodnotiť v ktorejkoľvek ambulancii. Vyžaduje si totiž špecifické laboratórne vybavenie, ktoré ambulanciám chýba. Ak sa zavedie výlučne kvantitatívny test bez súčasného vybudovania systému jeho distribúcie a vyhodnocovania, zasielanie testov spolu s pozvánkami sa tak fakticky skončí. Ľudia by tak mohli dostať iba pozvánku bez testu,“ vysvetlila spoločnosť.
SGS zdôrazňuje, že aktuálne nastavenie skríningu rakoviny hrubého čreva funguje. „Máme za sebou niekoľko rokov budovania pozývacieho skríningu a oficiálne údaje ukazujú, že sa osvedčil. Účasť sa zvýšila takmer na polovicu cieľovej populácie. Považujeme za nesprávne, aby sme teraz bez pripraveného náhradného systému odstránili jeden z nástrojov, ktorý ľudí motivuje absolvovať vyšetrenie. Zmena pravidiel nesmie znamenať krok späť v prevencii,“ povedal prezident SGS Tibor Hlavatý.
Spoločnosť preto žiada zachovať obe formy testovania a zároveň pripraviť systém, ktorý umožní zasielať aj moderné kvantitatívne testy poštou a vyhodnocovať ich v laboratóriách. „Nie sme proti kvantitatívnym testom. Práve naopak, podporujeme ich zavedenie, pretože prinášajú presnejšie a porovnateľnejšie výsledky. Nemôžeme však zamieňať zmenu typu testu za zrušenie dostupného spôsobu prevencie. Kvantitatívny test sa dá zasielať poštou a jeho vzorka sa dá vyhodnocovať v laboratóriu. Takýto systém však treba najskôr pripraviť, pilotne overiť a zabezpečiť jeho fungovanie,“ dodal Hlavatý.
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo vyhlášku, ktorou chce zaviesť jednotné pravidlá pre organizované skríningy piatich typov onkologických ochorení, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, krčka maternice, pľúc, prostaty a prsníka. Materiál okrem iného stanovuje kritériá na zaradenie poistencov do cieľovej populácie, druhy testov a zdravotných výkonov, periodicitu ich vykonávania aj postup pri vyšetreniach.
„Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka. Napriek tomu môže už o rok prísť o jednu z dôležitých súčastí prevencie - zasielanie testu na skryté krvácanie do stolice priamo domov spolu s pozvánkou na skríning,“ uviedla spoločnosť.
Vysvetlila, že v súčasnosti zdravotná poisťovňa pošle vybraným poistencom vo veku 50 až 75 rokov pozvánku spolu s testom na skryté krvácanie do stolice. Človek si môže vzorku odobrať doma, následne ju však musí odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi na vyhodnotenie. Gastroenterológovia však varujú, že podľa návrhu vyhlášky z dielne rezortu zdravotníctva sa od 1. januára 2028 počíta s používaním tzv. kvantitatívneho FIT testu. V dôsledku toho sa podľa nich zasielanie testov spolu s pozvánkami fakticky skončí.
„Kvantitatívny FIT test poskytuje číselnú hodnotu koncentrácie hemoglobínu vo vzorke a umožňuje jednotnejšie nastaviť hranicu pozitivity. Jeho používanie v organizovanom skríningu ide z odborného hľadiska správnym smerom. Problémom je, že pri súčasnom modeli vyhodnocovania nemožno test jednoducho zaslať poštou a vyhodnotiť v ktorejkoľvek ambulancii. Vyžaduje si totiž špecifické laboratórne vybavenie, ktoré ambulanciám chýba. Ak sa zavedie výlučne kvantitatívny test bez súčasného vybudovania systému jeho distribúcie a vyhodnocovania, zasielanie testov spolu s pozvánkami sa tak fakticky skončí. Ľudia by tak mohli dostať iba pozvánku bez testu,“ vysvetlila spoločnosť.
SGS zdôrazňuje, že aktuálne nastavenie skríningu rakoviny hrubého čreva funguje. „Máme za sebou niekoľko rokov budovania pozývacieho skríningu a oficiálne údaje ukazujú, že sa osvedčil. Účasť sa zvýšila takmer na polovicu cieľovej populácie. Považujeme za nesprávne, aby sme teraz bez pripraveného náhradného systému odstránili jeden z nástrojov, ktorý ľudí motivuje absolvovať vyšetrenie. Zmena pravidiel nesmie znamenať krok späť v prevencii,“ povedal prezident SGS Tibor Hlavatý.
Spoločnosť preto žiada zachovať obe formy testovania a zároveň pripraviť systém, ktorý umožní zasielať aj moderné kvantitatívne testy poštou a vyhodnocovať ich v laboratóriách. „Nie sme proti kvantitatívnym testom. Práve naopak, podporujeme ich zavedenie, pretože prinášajú presnejšie a porovnateľnejšie výsledky. Nemôžeme však zamieňať zmenu typu testu za zrušenie dostupného spôsobu prevencie. Kvantitatívny test sa dá zasielať poštou a jeho vzorka sa dá vyhodnocovať v laboratóriu. Takýto systém však treba najskôr pripraviť, pilotne overiť a zabezpečiť jeho fungovanie,“ dodal Hlavatý.
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo vyhlášku, ktorou chce zaviesť jednotné pravidlá pre organizované skríningy piatich typov onkologických ochorení, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, krčka maternice, pľúc, prostaty a prsníka. Materiál okrem iného stanovuje kritériá na zaradenie poistencov do cieľovej populácie, druhy testov a zdravotných výkonov, periodicitu ich vykonávania aj postup pri vyšetreniach.