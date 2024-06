Lekári vyčítajú vláde neplnenie memoranda aj vyhýbanie sa dialógu

Bratislava 27. júna (TASR) - Lekárski odborári sa sťažujú na neplnenie bodov memoranda s vládou. Predstavitelia vládnej koalície podľa ich slov snahu o dialóg ignorujú. Kritizujú viaceré kroky ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) aj jej nečinnosť v iných oblastiach. Upozorňujú na to, že podobné správanie viedlo v minulosti k hromadným výpovediam lekárov. Uviedli to zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Chceme verejnosti povedať, že všetko štandardné sme už skúsili, prosili sme, žiadali sme, doprosujeme sa o stretnutia a rokovania s vládou. Zatiaľ bez efektu. Preto prosíme verejnosť, aby nás chápala, keď pristúpime k razantnejším krokom," poznamenal šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.



Vláda Eduarda Hegera a odborári podpísali memorandum v roku 2022. Predchádzali mu hromadné výpovede lekárov pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Výpovede podalo vyše 2100 lekárov. Odborári vtedy trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. S kabinetom sa napokon dohodli na konci novembra, niekoľko dní pred vypršaním výpovedných lehôt a uzavreli memorandum. Viaceré nemocnice následne potvrdili stiahnutie výpovedí lekárov. Memorandum s lekármi je podľa Visolajského záväzkom pre každú vládu.