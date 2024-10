Lekári vyzývajú Kotlára, aby nespochybňoval epidemiologické postupy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) vyzýva splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, aby svojimi vyjadreniami nespochybňoval vedecky overené a celosvetovo rešpektované epidemiologické postupy. Je nimi prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým je možné predísť očkovaním. Zároveň ho žiada, aby svojimi neodbornými závermi nespôsoboval medicínsku izoláciu Slovenska vo svete. TASR o tom informovala prezidentka SVLS Monika Palušková.



"SVLS s hlbokým znepokojením eviduje aktivity splnomocnenca vlády Petra Kotlára šíriaceho vo verejnom priestore preukázateľne nesprávne medicínske závery týkajúce sa pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svetovú populáciu v rokoch 2020 až 2023," uviedla Palušková. Kotlárové stanoviská sú podľa spoločnosti v rozpore s vedecky overenými medzinárodnými výsledkami výskumu pandémie potvrdenými medicínou založenou na dôkazoch.



Všeobecní lekári požadujú od vlády, aby v čo najkratšom čase zaujala oficiálne stanovisko k obsahu materiálu, ktorý jej Kotlár predložil. "Splnomocnenec vlády uvádza ako odborné zdroje svojich konštatovaní v predmetnom materiáli pochybné zdroje, ktoré reprezentujú osoby právoplatne odsúdené za falšovanie výsledkov vedeckých štúdií, ku ktorým sa tieto osoby aj priznali. Uvedená súvislosť je mimoriadne medicínsky znepokojujúca," podotkla Palušková. Dodala, že Kotlárové medicínske závery sú nezmyselné a vracajú Slovensko do zdravotníckeho stredoveku.



SVLS upozornila, že úlohou splnomocnenca je preverenie a uvedenie záverov týkajúcich sa vynakladania zdrojov počas pandémie na Slovensku. Zatiaľ podľa lekárov neboli verejnosti predložené konkrétne finančné analýzy.



"Ako všeobecní lekári, ktorí boli počas pandémie COVID-19 vystavení najväčšiemu riziku ochorenia a úmrtia na COVID-19 a ako lekári prvej línie, protestujeme proti výrokom splnomocnenca vlády SR Kotlára, že pandémia prakticky neexistovala. Je neakceptovateľné, aby sa splnomocnenec vlády SR stal šíriteľom preukázateľných neprávd a zároveň dehonestoval obrovské nasadenie zdravotníkov počas pandémie bezprecedentného celosvetového rozsahu, a to nielen na Slovensku," skonštatovala spoločnosť.



Splnomocnenec Kotlár predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied či Univerzitná nemocnica Bratislava.