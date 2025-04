Lekári vyzývajú na lepší manažment alergií u detí

Bratislava 30. apríla (TASR) - Situácia s alergickými ochoreniami a astmou je na Slovensku čoraz vážnejšia. Počet pacientov každým rokom pribúda, osobitne aj v detskej populácii. Alergo-imunológovia preto pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa astmy predstavili výzvu smerom k zdravotníckemu sektoru na realizáciu spoločného programu manažmentu alergií u detí. Cieľom je podchytiť ochorenie čo najskôr, účinne ho liečiť a zabrániť tak jeho progresii.



„Neliečená alebo nedostatočne liečená alergia často vedie k progresii ochorenia a často prerastá do astmy a ďalších zdravotných komplikácií. V detskom veku máme najväčšiu príležitosť tento vývoj ovplyvniť,“ upozornil hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec na stredajšej tlačovej konferencii.



Najúčinnejšou možnosťou zastaviť vývoj ochorenia je podľa odborníkov alergénová imunoterapia. Tá funguje na princípe postupného podávania nízkych dávok alergénu s cieľom naučiť imunitný systém daný alergén tolerovať. „Európske dáta ukazujú, že asi osem až desať percent alergikov je liečených alergénovou imunoterapiou, čo je katastroficky málo. Na Slovensku dáta ukazujú asi 15 až 16 percent, čo je fajn, zlepšuje sa to z roka na rok,“ priblížil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) Miloš Jeseňák. Optimálne by však podľa jeho slov bolo, aby malo k tejto liečbe prístup aspoň 50 percent detských pacientov.



Alergologička a prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdila, že alergénová liečba je nespochybniteľne nástroj, ktorý treba používať a zvyšovať jeho používateľnosť. V ambulantnej praxi je podľa jej slov najväčší problém v nedostatku lekárov, a to všeobecných i špecialistov. „Okrem toho, že musíme šíriť povedomie o tejto liečbe, musíme sa na Slovensku snažiť o to, aby sa nestávalo, že ostanú celé regióny bez špecializovaných ambulancií, že nedochádza ku generačnej obnove v tých ambulanciách,“ poznamenala s tým, že v tomto smere je zodpovednosť na strane štátu. Dôležité je tiež podľa nej motivovať pediatrov, aby posielali deti na špecializované vyšetrenie včas, ideálne ešte pred rozvinutím prvých astmatických príznakov.



V rámci výzvy odborníci apelujú na prijatie viacerých opatrení, ktoré podľa nich pomôžu zlepšiť manažment alergií u detí a znížiť výskyt astmy v populácii. Dôležité je podľa nich zlepšiť zber, zdieľanie a využívanie dát v liečbe alergií a astmy u detí. Rovnako zvyšovať informovanosť a používanie alergénovej imunoterapie aj u detí. Za dôležité považujú tiež zavedenie adekvátnej a motivujúcej úhrady výkonov pre účinnú liečbu alergií.



Ako podotkli, na riešenie problému je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných strán - od lekárov, cez zdravotné poisťovne až po ministerstvo zdravotníctva. „Vyzývame na aktívne zapojenie všetkých, pretože bez tejto spolupráce sa nám nepodarí dosiahnuť potrebné zmeny. My sme pripravení v spolupráci s pediatrami, ORL špecialistami a pneumológmi konať,“ uviedol Jeseňák.