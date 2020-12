Lekári žiadajú ľudí o zodpovednosť, Krajčího o stretnutie

Bratislava 22. decembra (TASR) - Situácia v zdravotníctve sa pod vplyvom pandémie zhoršuje. Zdravotníci sú vyčerpaní a demotivovaní, nemocnice sú čoraz plnšie nakazených pacientov. Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) vyzvali preto ľudí na opatrnosť, zdravotníkov na vzájomnú pomoc a ministerstvo zdravotníctva na komunikáciu.



Obe organizácie pred sviatkami vyzvali ľudí, aby brali ohľad na zdravotníkov a zdržiavali sa len v okruhu úzkej skupiny známych dovtedy, kým to bude potrebné. "Obetujte preto, prosím, vianočnú a silvestrovskú lyžovačku, tlačenice pri turniketoch, prepravovanie sa v kabínkach lanoviek. Odpustite si veľké oslavy na Silvestra, radšej si ho užite na čerstvom vzduchu na horách," požiadal Marian Kollár, prezident SLK.



Organizácie tiež apelujú na všetkých lekárov, aby boli v tomto období solidárni. Aby spolupracoval súkromný aj štátny sektor, ambulantní aj nemocniční lekári. Vyzvali ich, aby sa pripravili na vzájomné zastupovanie v nemocniciach. "Prosím ambulantných lekárov, aby si vedeli za seba nájsť v prípade potreby náhradu a neposielať pacientov do nemocníc, ktoré sú preťažené," vyzval Kollár.



Tretia výzva SLK a SLS smerovala voči ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO). Žiadajú ho, aby s odbornými organizáciami viac komunikoval a v najbližšej dobe zvolal stretnutie zástupcov zdravotníctva. "Ak nie, budeme to považovať za zlyhanie ministra," skonštatoval Kollár.



Problémy v nemocniciach spôsobujú podľa viceprezidenta SLS Juraja Payera nakazení pacienti, ktorí sa často dožadujú pri pozitivite hospitalizácie, aj keď to nie je vždy potrebné. "Problémom je aj vysoká premorenosť zdravotníckych pracovníkov, nikde nemáme kompletné tímy," poukázal Payer. Najviac zdravotníkov chýba v Trenčíne (245 zdravotníkov), Nitre či vo Svidníku. "Okolo Silvestra sa predpokladá, že sa zdvojnásobí počet nakazených a hospitalizovaných. To je dôsledok neskorého lockdownu," uzavrel Marián Vician, prezident Regionálnej lekárskej komory Bratislava.