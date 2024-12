Lekári žiadajú o stretnutie s prezidentom ohľadom situácie v sektore

Bratislava 12. decembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) požiadalo prezidenta SR Petra Pellegriniho o osobné stretnutie. Odborári mu chcú vysvetliť svoje obavy z návrhu zákona k dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Apelujú na to, aby zákon nepodpísal. Rovnako mu chcú navrhnúť alternatívne prístupy, ktoré by podľa nich mohli prispieť k zlepšeniu situácie v slovenskom zdravotníctve. TASR o tom informoval šéf LOZ Peter Visolajský.



"Obraciame sa na vás s úctou a naliehavou výzvou, aby ste zvážili nepodpísanie nedávno prijatej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vrátili ju späť Národnej rade SR. Myslíme si, že prijatie tejto novely nie je schopné efektívne riešiť problémy slovenského zdravotníctva, naopak, konflikt eskaluje," uviedol Visolajský.



LOZ je presvedčené, že poslanci Národnej rady (NR) SR by mali mať na pamäti, že takéto zákony formujú novú politickú kultúru. "Nútiť jednotlivca pracovať, keď sa slobodne rozhodol odísť, prekračuje hranice demokracie a narúša demokratické princípy," skonštatoval Visolajský.



V tejto súvislosti LOZ žiada prezidenta o možnosť osobného stretnutia. "Veríme, že vaše rozhodnutie môže prispieť k ochrane demokratických hodnôt na Slovensku," dodali odborári.



Prezidenta žiadajú o nepodpísanie návrhu zákona aj viaceré opozičné strany. "V zákonom stanovenej lehote sa pán prezident vyjadrí, či zákon podpíše alebo zvolí iný postup," uviedli pre TASR z kancelárie hlavy štátu.



Plénum NR SR v stredu (11. 12.) schválilo legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Úprava reaguje na výpovede lekárov. Má priniesť rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.