Lekárka Kvostková: COVID-19 môže zhoršiť chronické ochorenia

Handlová 27. januára (TASR) - Prekonanie ochorenia COVID-19 môže u pacientov často zhoršiť i ich chronické ochorenia. Špecifickými sú pacienti s cukrovkou, ktorí musia prejsť z tabletiek na liečbu inzulínom. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.



"Poznatky o priebehu ochorenia, jeho vývoji, mutáciách a predovšetkým skúsenosťami s liečbou sa stále aktualizujú," podotkla Kvostková.



Na oddelení dlhodobo chorých podľa nej ležia pacienti väčšinou už po zaliečení primárneho priebehu ochorenia, preto sa zameriavajú na ich doliečenie. "To sa najčastejšie uskutočňuje formou kyslíkovej liečby, v prípade potreby pacientom podávame antibiotiká, kortikoidy, lieky na zníženie telesnej teploty, vitamíny a infúzie," konkretizovala.



Zmeny v organizme po prekonaní COVID-19 sú rozličného charakteru a majú rôzne trvanie, mimoriadne vážnymi bývajú tieto stavy u pacientov, ktorí majú viaceré diagnózy, doplnila Kvostková. "Keďže ide o polymorbídnych pacientov s mnohými ochoreniami, je nutné vzhľadom na ich stav upravovať aj chronickú liečbu," priblížila ďalej primárka.



Špecifickí sú podľa nej napríklad pacienti s cukrovkou, ktorým pred COVID-19 stačila liečba tabletkami. "Po prekonaní tohto ochorenia často pozorujeme zhoršenie primárneho ochorenia, teda cukrovky, preto je nutné prejsť na inzulínovú liečbu, ktorá, žiaľ, v mnohých prípadoch už musí pokračovať aj naďalej," ozrejmila.



Ďalšou dlhodobou komplikáciou môže byť výrazne sťažené dýchanie, a to aj pri malej námahe. "Pacienti majú pocit, že nebudú môcť byť bez kyslíka a boja sa, že sa to už neupraví. Stav sa však vo väčšine prípadov medikamentózne aj rehabilitáciou postupne upraví. Pacientov vzhľadom na ich stav často postihne i depresia. Treba myslieť pozitívne, hovorí sa, že je to 50 percent úspechu. Je veľa prípadov, keď sa stav po čase upravil aj napriek predchádzajúcemu ťažkému priebehu," uzavrela primárka.