Lekárka, ktorá pomáhala v Pezinku, vyzýva seniorov, aby sa zaočkovali

Bratislava 14. augusta (TASR) – Seniori by mali zvážiť očkovanie proti pneumokokom a chrípke. Vyzvala ich k tomu hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo pre dospelých Adriana Šimková. Pre TASR vysvetlila, že ako lekárka poskytovala zdravotnú starostlivosť v domove sociálnych služieb v Pezinku počas apríla, keď domov zasiahol nový koronavírus.



"Rada by som oslovila lekárov, ale špeciálne tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v domovoch sociálnych služieb, aby si prekontrolovali, či majú klientov očkovaných proti pneumokokovej infekcii. Je to veľmi efektívne očkovanie, nakoľko zo štatistických údajov vyplýva, že takmer polovica úmrtí na zápal pľúc je spôsobená najmä pneumokokovou infekciou," uviedla.



Priblížila, že v spoločenstvách, ako sú domovy sociálnych služieb, sa ľahko môže rozšíriť infekcia. Podľa lekárky aj bežná viróza často môže byť nebezpečná v tom, že sa môže skomplikovať pre bakteriálne ochorenie. Zdôraznila, že práve vďaka spolupráci lekára a seniora sa môže zvýšiť kolektívna imunita. Takýmto krokom nechránia podľa jej slov zaočkovaní len sami seba, ale aj svoje okolie.



Vyzvala rovnako aj príbuzných takýchto osôb, aby im vysvetlili, akým benefitom pre seniorov očkovanie môže byť. Myslí si, že pacienti z Pezinka, ktorí sa dostali do nemocnice "a priori" možno ani nepodľahli ochoreniu COVID-19, ale na komplikácie. "Pretože terén vírusovej infekcie ich oslabuje a ľahko nasleduje bakteriálna infekcia," povedala.



Rovnako odporúča aj očkovanie proti chrípke. Dodala, že ak seniori ešte neboli očkovaní proti pneumokokom, môžu byť súbežne očkovaní aj vakcínou proti chrípke.



Očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.