NESMIE OPEROVAŤ: Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku

Bratislava 30. mája (TASR) - Lekárku z prípadu vyoperovaného nesprávneho oka odsúdil Mestský súd Bratislava I na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou dva roky, nesmie tiež dva roky operovať a zaplatí aj odškodné pacientovi. Trestný rozkaz je od 13. februára právoplatný. Vyplýva to z vyjadrenia súdu, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



"Mestský súd Bratislava I trestným rozkazom zo dňa 28. decembra 2023 v Bratislave podľa paragrafu 353 odseku jeden Trestného poriadku rozhodol tak, že obvinenú prof. PhDr. MUDr. Alenu Furdovú PhD., MPH, MSc uznal vinnou z prečinu ublíženia na zdraví," uvádza sa v stanovisku.



Náhrada škody sa týka nielen pacienta, ale aj Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). "Je povinná nahradiť poškodenému škodu v sume 64.015,50 eura, VšZP škodu v sume 140,58 eura a Sociálnej poisťovni v sume 18.663,06 eura," píše sa v stanovisku.



V bratislavskej Nemocnici Ružinov vyoperovali v roku 2021 pacientovi nesprávne oko. Prípad, na ktorý upozornila TASR, preveroval okrem polície aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet vyhodnotil ako opodstatnený a zariadenie pokutoval. Nemocnica potvrdila, že po incidente preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave. Do tzv. checklistu sa zapracovali nové poznatky.